La tortilla de papas o “patatas”, es uno de los platos más clásicos de la cocina española. Algunos prefieren hacerla con cebolla y otros sin ella.

Nino Redruello, es un referente de la cocina madrileña y su opinión es clara: “Sé que la tortilla de papas original es sin cebolla, pero yo la prefiero con. Cuestión de gustos”, dijo durante una entrevista en Crónica Global y agregó: “la tortilla lleva cebolla y se hace con 6 papas y 6 huevos”.

Además, el español dio un secreto a la hora de prepararla: mezclar las papas, los huevos y la cebolla en frío y dejarlas reposar unos minutos. Luego recomendó probar con una cucharita un poco de la mezcla y si está para comérsela a cucharadas, entonces será una buena tortilla.

Este consejo tiene varios beneficios sobre el resultado final.

-Favorece la integración de sabores: el huevo, la papa y la cebolla se unen mejor y ganan más gusto.

-Ayuda a lograr una mejor textura: al reposar unos minutos, la preparación se vuelve más uniforme y mejor ligada.

-Permite probar y corregir antes de cocinar: ese tiempo sirve para chequear la sal y ajustar la mezcla si hace falta.

-Mejora la consistencia: Al llegar más asentada a la sartén, es más fácil obtener un resultado parejo.

Ingredientes

6 papas medianas

6 huevos

1 cebolla mediana

300 ml de aceite

Sal a gusto

Cortar las papas en trozos iguales, no muy grandes. Secarlas con un repasador y dejarlas envueltas mientras se calienta el aceite. Esto no me lo dijo Redruello, pero yo las pongo en el freezer envueltas en un repasador hasta el momento de freírlas.

Llegado el momento, se llevan a la sartén y se cocinan hasta que estén doradas. Se escurren, se retiran y se reservan.