Cuando era adolescente, allá lejos y hace tiempo, en la escuela secundaria se enseñaba Economía doméstica y Labores, una buena forma de educarnos en la administración del hogar y en las tareas que muchas veces nos han salvado alguna situación: poner un botón, coser un ruedo o algún descosido, cambiar un cierre, etc.
Una buena ecónoma, no debe desperdiciar la comida: “nada se pierde, todo se transforma” era el lema que nos ocupaba.
Y precisamente ese es el secreto de la receta de hoy, cuando las bananas comienzan a madurar de más y nadie las quiere comer, aparece ésta receta salvadora de la cocina casera, fácil económica y con un resultado rendidor.
Ingredientes
2 o 3 bananas maduras
2 huevos
1 taza de azúcar
½ taza de aceite o 150 grs de manteca
1 taza de harina leudante
1 cdita de esencia de vainilla
Pisar las bananas en un bowl hasta obtener un puré bien liso.
Agregar los huevos y el azúcar. Integrar.
Incorporar el aceite o la manteca junto con la vainilla.
Sumar la harina de a poco hasta lograr una masa homogénea.
Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
Llevar a horno precalentado a 180 durante 35/45 minutos.
Retirar cuando esté dorado y pinchar para comprobar que está cocido.
La clave está en usar bananas bien maduras, ya que aportan dulzor natural y humedad a la preparación. También es importante no cocinarlo de más, retirarlo a tiempo evita que se seque y ayuda a mantener su textura ideal.