¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 13 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
AROMAS Y SABORES

Budín de bananas fácil y económico: receta húmeda y esponjosa con un sabor intenso

Con pocos ingredientes que nunca faltan en ninguna alacena, este budín es ideal para aprovechar las bananas maduras.

Por Carmen Sanmartin
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 21:09
PUBLICIDAD

Cuando era adolescente, allá lejos y hace tiempo, en la escuela secundaria se enseñaba Economía doméstica y Labores, una buena forma de educarnos en la administración del hogar y en las tareas que muchas veces nos han salvado alguna situación: poner un botón, coser un ruedo o algún descosido, cambiar un cierre, etc.
Una buena ecónoma, no debe desperdiciar la comida: “nada se pierde, todo se transforma” era el lema que nos ocupaba.
Y precisamente ese es el secreto de la receta de hoy, cuando las bananas comienzan a madurar de más y nadie las quiere comer, aparece ésta receta salvadora de la cocina casera, fácil económica y con un resultado rendidor.

Ingredientes
2 o 3 bananas maduras
2 huevos
1 taza de azúcar
½ taza de aceite o 150 grs de manteca
1 taza de harina leudante
1 cdita de esencia de vainilla

Pisar las bananas en un bowl hasta obtener un puré bien liso.
Agregar los huevos y el azúcar. Integrar.
Incorporar el aceite o la manteca junto con la vainilla.
Sumar la harina de a poco hasta lograr una masa homogénea.
Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
Llevar a horno precalentado a 180 durante 35/45 minutos.
Retirar cuando esté dorado y pinchar para comprobar que está cocido.
La clave está en usar bananas bien maduras, ya que aportan dulzor natural y humedad a la preparación. También es importante no cocinarlo de más, retirarlo a tiempo evita que se seque y ayuda a mantener su textura ideal.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD