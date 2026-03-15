La gran noche del cine mundial vuelve este domingo con la 98ª edición de los Premios Oscar, una ceremonia que promete emociones, homenajes y presentaciones musicales en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

La gala será conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien regresará como anfitrión tras su participación en la edición anterior. Según adelantó el propio conductor, la ceremonia buscará mantener un ritmo dinámico y evitar segmentos demasiado extensos, con el objetivo de poner al cine y a sus protagonistas en el centro de la escena.

En Argentina, el evento podrá seguirse desde las 20 a través de las señales TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max. Como es habitual, la transmisión se extenderá durante varias horas, con la entrega de las principales estatuillas, números musicales y los discursos de los ganadores.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras del cine que murieron en el último año. Este espacio suele ser uno de los más emotivos de la noche, ya que reúne imágenes y recuerdos de artistas que dejaron huella en la industria.

Entre los tributos previstos aparece la posible participación de la legendaria cantante y actriz Barbra Streisand, quien estaría vinculada a un homenaje musical dedicado al actor Robert Redford, una de las grandes figuras del cine estadounidense.

La música también tendrá un rol central durante la gala, con presentaciones inspiradas en algunas de las producciones más comentadas del último año. Los productores ejecutivos del evento, Raj Kapoor y Katy Mullan, adelantaron que estos segmentos buscan resaltar el vínculo entre el cine y la música dentro del lenguaje audiovisual.

Uno de los momentos destacados estará dedicado a la producción animada de Netflix “K-Pop Demon Hunters”, que contará con una puesta en escena especial con instrumentistas y coreografías inspiradas en la tradición cultural coreana.

Las nominaciones a los premios se dieron a conocer en enero y confirmaron la presencia de varias de las películas más comentadas de la temporada, además de interpretaciones que generaron fuerte expectativa, entre ellas la del actor Timothée Chalamet.

En Argentina también había expectativa por una posible candidatura de la película Belén, algo que finalmente no se concretó.

Con homenajes, música, reencuentros y momentos emotivos, la 98ª edición de los Premios Oscar se prepara para una gala que celebrará lo mejor del cine del último año y volverá a reunir a las grandes figuras de la industria en la noche más importante de Hollywood.