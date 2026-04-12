El nardo, la flor prohibida que seduce con su intenso aroma

El nardo, conocido científicamente como Polianthes tuberosa, ha sido considerada durante siglos una de las flores más enigmática y sensual por su potente aroma. Su perfume dulce y envolvente, suele evocar una mezcla de múltiples flores, lo que le ha valido una reputación casi mítica en la cultura popular.

En las florerías, mercados o puestos de flores, su presencia se destaca por la intensidad de su aroma, capaz de invadir una habitación con una sola vara.

Originario de México, el nardo formó parte de los cultivos agrícolas de civilizaciones prehispánicas, antes de llegar a Europa en el siglo XVII.

Su ingreso en el viejo continente marcó el inicio de su uso en perfumería y en jardines aristocráticos.

Durante la época victoriana, la flor adquirió una connotación sensual, que generó advertencias sociales, sobre todo hacia las mujeres jóvenes, debido a la supuesta influencia de su fragancia atrapante, capaz de influir en sus comportamientos emocionales.

El nardo ha dejado huellas en la perfumería y en figuras históricas. Se lo asocia con María Antonieta, quien lo incorporó en fragancias exclusivas y con creaciones icónicas como Fracas lanzado en 1948. Su composición incluye compuestos químicos como el indol, responsable de su carácter intenso y ligeramente inquietante. Ésta combinación ha consolidado al nardo como una de las esencias más sensuales y complejas, dentro del mundo de los aromas.

Actualmente la perfumería moderna trabaja con dos notas diferentes de nardos: la nota de síntesis reconstruida en laboratorio y la nota natural, el absoluto de nardo.

En el ámbito artístico también ha despertado curiosidad, incluso por su ausencia. En La primavera de Botticelli, que reúne cientos de especies florales, ésta planta no aparece, lo que resulta llamativo. Ocurre que la flor aún no era conocida en Europa en el momento en que se pintó la obra, lo que refuerza su carácter exótico en la historia occidental.

Como dijimos, el olor del nardo es muy intenso y embriagador. Excesivo y generoso llega a resultar incluso narcótico.

Trabajar el nardo no es tarea sencilla, no es fácil encontrar fragancias que lo incluyan, pero es seguro que aquellas que lo contienen, son de las más especiales y reconocibles de la perfumería.

Cultivarlos es relativamente fácil, requiere mucho sol, suelo con excelente drenaje y riegos constantes durante su crecimiento (primavera-verano).

Se plantan al inicio de la primavera y su mayor secreto es la exposición solar y no encharcar el suelo para que el bulbo no se pudra.