Las plantas se comunican con una precisión sorprendente, hay que saber entenderlas

Las plantas de interior dejaron de ser un accesorio decorativo hace tiempo. El diseño biofílico, que integra elementos naturales vivos en espacios habitados, tiene hoy un sólido respaldo científico.



El resultado de más de 136 estudios sobre biofilia en espacios interiores, concluyó que la exposición a vegetación, luz natural y materiales orgánicos, está asociada de forma consistente con reducciones en los niveles de cortisol, mejoras en el rendimiento cognitivo y menor tiempo en la recuperación de pacientes hospitalizados.



Otro estudio de la Universidad de Tecnología de Sidney, encontró que las plantas de interiores por sí solas, redujeron la ansiedad de los empleados en 37% y la depresión en 58 %. Los espacios con elementos biofílicos reducen el estrés hasta un 15 % y generan una prima de valor del 8 %, sobre propiedades equivalentes.



En conclusión, una planta bien cuidada no solo es bonita, es infraestructura de bienestar.



Cuando las cuidamos mal generamos frustración, sensación de fracaso y muchas veces espacios vacíos donde debería haber vida. Por eso, aprender a leer lo que dicen, es antes que nada, una inversión en el propio espacio.



Éstas son algunas de las señales que tienen las plantas para manifestarse.

Bordes marrones y crujientes

Es una de las señales que más confusión genera. Al ver los bordes con esa textura de papel quemado, se piensa que la planta tiene sed y se la riega, pero los bordes siguen marrones, entonces se riega más y la planta empeora.



Lo que ocurre, es que los bordes marrones y crujientes, en la gran mayoría de los casos, no son falta de agua, son sequedad ambiental.



Puede ser que le de sol directo demasiado intenso y aire muy seco.



El aire acondicionado es uno de los principales culpables y también el calefactor. Ambos reducen la humedad del ambiente.



La solución no es regar más sino, cambiar la planta de lugar.

Hojas con bordes secos.

Hojas amarillas

Otra señal que se malinterpreta. La lógica parece razonable. La planta se ve débil, amarilla, mustia, por lo tanto necesita agua. Sin embargo, el amarillo generalizado de las hojas, especialmente las de la parte baja e interior, es exceso de riego.



La solución es dejar de regar y que la tierra se seque por completo antes del siguiente riego.



Si el problema avanzó mucho, conviene sacar la planta de la maceta, revisar las raíces. Las sanas son blancas y firmes, las dañadas son marrones, blandas y suelen oler a tierra fermentada. Si es necesario replantarla en sustrato fresco con buen drenaje.



Es importante elegir la maceta con orificio para que drene después del riego.

Hojas con plagas.

Riego por calendario

Hay quienes riegan sus plantas todos los lunes y jueves, a eso se le llama “riego por calendario” y explica muchos de los problemas anteriores.



Las plantas no tienen calendario, tienen sed real o no la tienen y eso depende de muchos factores que cambian constantemente: la temperatura del ambiente, la humedad del aire, la cantidad de luz que reciben, el tamaño de la maceta, el tipo de sustrato.



Hay plantas que en verano necesitan riego cada tres días y en invierno cada diez. El único indicador confiable es la tierra misma. Meter el dedo unos dos centímetros, si está húmedo, no regar. Si está seco regar hasta que salga el agua por el orificio de drenaje y luego vaciar el plato. Nada más.

La planta deja de crecer

Una planta que no saca una hoja nueva en varios meses no está muerta, está estancada. Hay dos causas que conviene revisar.



La primera es la luz, sin ella la planta no tiene combustible para crecer. No es que necesite sol directo, sino que la cantidad de luz que recibe en ese rincón específico, no es suficiente para su especie. Cambiarla a un lugar más luminoso suele ser la solución.



La segunda causa es la maceta. Cuando las raíces ya no tienen espacio para expandirse, la planta deja de crecer, esto se llama “raíz apretada”. La solución es trasplantar, pero a una maceta solo 2 o 3 centímetros más grande, no más.



Una maceta más grande retiene mucha más agua que la que las raíces pueden absorber, el sustrato permanece húmedo demasiado tiempo y aparece el exceso de riego con sus síntomas. El tamaño de la maceta es tan importante como el riego que esa planta necesita.

Hojas amarillas.

El polvo que esconde plagas

Esta es una de las señales más subestimadas y la que más consecuencias silenciosas tiene.



Las hojas de las plantas acumulan polvo igual que cualquier otra superficie de la casa. Ese polvo bloquea los poros de las hojas (estomas) por donde la planta intercambia gases y realiza la fotosíntesis. Una hoja cubierta de polvo trabaja al mínimo de su capacidad.



Pero hay algo más grave, ese polvo oculta señales tempranas de plagas: ácaros, cochinillas y la mosca blanca, se instalan primero en el revés de las hojas, la parte de abajo y en las zonas más protegidas. Si las hojas están sucias, esas señales pasan inadvertidas.