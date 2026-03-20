Para Semana Santa 2026, recorre los paisajes más emblemáticos del norte argentino: Salta, la Quebrada de Humahuaca y Cafayate. Esta experiencia de cuatro días tiene lugar del 2 al 5 de abril y está diseñada para quienes quieran disfrutar sin preocupaciones, ya que incluye alojamiento, traslados, excursiones y pensión completa.

Hay paquetes que tiene un costo de $1.500.000 por persona, sin contar los pasajes aéreos. El hospedaje se realiza en el Hotel Casa Real, un establecimiento de cuatro estrellas o similar, ubicado en Salta. Además, el viaje contempla asistencia al viajero y coordinación permanente para acompañar durante toda la estadía.

Itinerarios y paquetes acordes a cada necesidad

El itinerario comienza en la ciudad de Salta con un recorrido cultural que incluye un city tour por puntos históricos como el Monumento a Güemes, la Catedral y el Cabildo. También se visita el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), reconocido por conservar a los famosos “Niños del Llullaillaco”. La jornada finaliza con una velada tradicional en la Peña Balderrama, donde se disfruta de música y gastronomía regional.

El segundo día se dedica a explorar la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En esta zona se visitan pueblos con gran valor cultural y natural, como Purmamarca, famoso por el Cerro de los Siete Colores, y la histórica localidad de Humahuaca. El recorrido incluye también paradas en Maimará, Tilcara y Uquía, donde los viajeros pueden conectar con las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios.

El viaje continúa hacia los Valles Calchaquíes con destino a Cafayate, atravesando formaciones geológicas impactantes como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro, dentro de la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. Como cierre, se realiza un almuerzo en una reconocida bodega local, destacada por sus vinos de altura, antes de regresar a Salta y finalizar la experiencia.

Esta propuesta de Semana Santa 2026 invita a disfrutar con comodidad y sin preocupaciones, gracias a su modalidad todo incluido. Los interesados pueden aprovechar esta oportunidad para descubrir la riqueza natural, histórica y cultural del norte argentino, en un viaje pensado para relajarse y vivir momentos inolvidables.