Tarta de atún, una receta ideal no solo para Semana Santa

La tarta de atún es un clásico que nunca falla. Fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión. Esta receta es ideal para cuando buscas una opción rápida y deliciosa para la cena o para una picada informal.
Además la versatilidad del atún permite que ésta tarta se adapte a todos los gustos, añadiendo diferentes ingredientes según la preferencia personal.
Esta receta tiene su lugar en la cocina rápida y económica, aprovechando los ingredientes que suelen estar siempre disponibles en la cocina.
Tradicionalmente se sirve caliente pero también es deliciosa fría, es una excelente opción para llevar a un picnic, a reuniones o para la vianda de los chicos.
Con algunas variantes en sus ingredientes, como aceitunas, arvejas, morrones, crema de leche o queso crema, cada tarta de atún puede convertirse en una obra maestra de la cocina.
Ahora, manos a la obra.
Ingredientes
1 masa de tarta (comprada o casera) abajo receta de masa casera rápida y fácil
2 latas de atún en aceite escurridas
1 cebolla grande picada
2 dientes de ajo picados
1 morrón rojo
3 huevos
100 ml de crema de leche
100 grs. de queso rallado
1 puñado de perejil fresco picado
Sal y pimienta a gusto
Masa de tarta casera
1 pocillo de agua
1 pocillo de leche
1 pocillo de aceite
2 tazas de harina
1 pizca de sal
Mezclar los líquidos e ir incorporando la harina con la sal de a poco hasta lograr una masa maleable. Amasar y dejar descansar mientras se prepara el relleno.
Saltear la cebolla con el morrón y los ajos en una sartén, con poco aceite.
Cuando esté a punto, colocar en un bowl y agregar el atún escurrido y desmenuzado.
Agregar los huevos batidos, la crema de leche, el queso rallado y el perejil.
Sazonar con sal y pimienta.
Colocar toda la mezcla sobre la tartera previamente forrada con una parte de la masa.
Tapar con la otra mitad, hacer el repulgue (puede ser con tenedor) y pinchar antes de poner al horno. Se puede pincelar con huevo.
Hornear durante 30 minutos a 180 grados o hasta que la superficie esté dorada y el relleno cuajado.
Dejar enfriar un poco antes de servir.
Y ahora sí ¡a la mesa!