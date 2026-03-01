Tarta de atún, una receta ideal no solo para Semana Santa

La tarta de atún es un clásico que nunca falla. Fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión. Esta receta es ideal para cuando buscas una opción rápida y deliciosa para la cena o para una picada informal.

Además la versatilidad del atún permite que ésta tarta se adapte a todos los gustos, añadiendo diferentes ingredientes según la preferencia personal.

Esta receta tiene su lugar en la cocina rápida y económica, aprovechando los ingredientes que suelen estar siempre disponibles en la cocina.

Tradicionalmente se sirve caliente pero también es deliciosa fría, es una excelente opción para llevar a un picnic, a reuniones o para la vianda de los chicos.

Con algunas variantes en sus ingredientes, como aceitunas, arvejas, morrones, crema de leche o queso crema, cada tarta de atún puede convertirse en una obra maestra de la cocina.

Ahora, manos a la obra.

Ingredientes

1 masa de tarta (comprada o casera) abajo receta de masa casera rápida y fácil

2 latas de atún en aceite escurridas

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

1 morrón rojo

3 huevos

100 ml de crema de leche

100 grs. de queso rallado

1 puñado de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Masa de tarta casera

1 pocillo de agua

1 pocillo de leche

1 pocillo de aceite

2 tazas de harina

1 pizca de sal

Mezclar los líquidos e ir incorporando la harina con la sal de a poco hasta lograr una masa maleable. Amasar y dejar descansar mientras se prepara el relleno.

Saltear la cebolla con el morrón y los ajos en una sartén, con poco aceite.

Cuando esté a punto, colocar en un bowl y agregar el atún escurrido y desmenuzado.

Agregar los huevos batidos, la crema de leche, el queso rallado y el perejil.

Sazonar con sal y pimienta.

Colocar toda la mezcla sobre la tartera previamente forrada con una parte de la masa.

Tapar con la otra mitad, hacer el repulgue (puede ser con tenedor) y pinchar antes de poner al horno. Se puede pincelar con huevo.

Hornear durante 30 minutos a 180 grados o hasta que la superficie esté dorada y el relleno cuajado.

Dejar enfriar un poco antes de servir.

Y ahora sí ¡a la mesa!