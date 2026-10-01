Viburno o “bola de nieve”: el arbusto de flores blancas que se parece a la hortensia

Hay plantas que enamoran por su aspecto, pero que también pueden ser bastante exigentes para mantenerse lindas. Las hortensias por ejemplo, un clásico de jardines, patios y terrazas, por sus bellas cabezas florales y ese aire romántico que aportan a los espacios exteriores, no siempre son fáciles de cuidar, especialmente cuando se busca una floración abundante.



Sin embargo, para quienes aman ese efecto de flores blancas agrupadas y buscan una alternativa más sencilla, existe un arbusto que vale la pena conocer: el viburno. No es una hortensia, pero se le parece mucho cuando está en plena floración. Sus pequeños ramilletes forman estructuras abundantes y redondeadas que aportan volumen y un aspecto fresco al jardín.



El viburno (Viburnum opulus) es un arbusto resistente y relativamente fácil de cuidar. Se adapta bien a los climas templados y una vez establecido, no necesita atención constante para mantenerse saludable.

También produce pequeños frutos rojos que al madurar, adquieren tonalidades moradas y son muy atractivos para las aves.

No requiere abonos especiales ni ajustes de pH del suelo. Tampoco ser trasladado de lugar, según el clima o la temporada.



Requiere entre cuatro y seis horas de luz directa al día. Puede tolerar la semisombra, aunque en esas condiciones, la floración será menos abundante.



El viburno puede desarrollarse en climas algo fríos, los ambientes muy calurosos no son los más adecuados, salvo que sean húmedos. Las temperaturas ideales oscilan entre 15 y 25 grados.



Es una planta de jardín no está indicada para cultivar en el interior de la casa. Como puede alcanzar un tamaño considerable, necesita espacio para crecer.



Puede hacerlo en un suelo común y adaptarse a terrenos arenosos, arcillosos o calizos, siempre que tenga buen drenaje y no se produzcan encharcamientos.



Si el terreno es “pobre”, se puede incorporar abono general una vez al año para favorecer su crecimiento y floración.



El riego, es un tema para prestar atención. Necesita bastante humedad, especialmente en primavera y verano. Los primeros dos años son clave porque la planta necesita un aporte regular de agua mientras desarrolla sus raíces y se adapta al lugar. Humedad no significa exceso de agua, el encharcado puede provocar la pudrición de las raíces,



La poda depende del uso que se le quiera dar, si se busca que crezca como arbusto, es suficiente con retirar una vez al año, las hojas y ramas secas.



Si se lo quiere utilizar como seto, se puede podar después de cada floración.