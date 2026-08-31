Un fuerte choque ocurrido durante la madrugada en La Plata terminó con una camioneta incrustada contra una vivienda y una nena de 4 años herida. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre.

El episodio ocurrió este domingo en una vivienda ubicada sobre la calle 137, entre 530 y 531. Vecinos alertaron al 911 sobre un accidente con personas heridas y, al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron una Chevrolet S10 gris con la parte delantera prácticamente dentro de la casa.

En el interior de la vivienda se encontraban una mujer de 25 años y su hija de 4, quienes fueron trasladadas al Hospital de Niños para ser evaluadas como consecuencia del impacto. El choque también provocó heridas a otras dos personas. Un hombre de 57 años, identificado como Ricardo Difiloppo, sufrió cortes y traumatismos en el brazo izquierdo y la cintura. Por su parte, una mujer de 28 años, Johana Abigail Campodónico, presentó una herida cortante en el cuero cabelludo.

Ambos fueron asistidos por ambulancias del SAME y trasladados al Hospital Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero.

El conductor de la camioneta fue identificado como Ramón Rojas Rodríguez, de 55 años. Sufrió un corte en la frente, aunque no presentó lesiones de gravedad. La situación más comprometida se conoció cuando personal de Tránsito de La Plata realizó el test de alcoholemia. El resultado fue de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el correspondiente acta de infracción. La camioneta fue secuestrada y quedó a disposición del Juzgado de Faltas, mientras se realizan las pericias destinadas a establecer las circunstancias exactas del accidente.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFI N°14 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino. El impacto generó importantes daños en la vivienda y puso en riesgo a las personas que se encontraban dentro. La investigación deberá determinar la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.