Un conductor de 51 años fue detectado circulando con 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control preventivo realizado sobre la Ruta Provincial 70, en Cinco Saltos. El hombre manejaba una Volkswagen Suran blanca y, luego de que los efectivos advirtieran que emanaba aliento etílico, fue sometido a un test de alcoholemia que terminó confirmando el elevado registro. El vehículo y la licencia de conducir fueron retenidos preventivamente.

Cómo detuvieron al conductor de 51 años con 1,88 gramos de alcohol por litro en sangre

El procedimiento ocurrió durante la tarde del miércoles 26 de agosto, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) realizaba una recorrida de prevención por la zona del cementerio local. En ese contexto, los efectivos observaron el vehículo circulando por la Ruta Provincial 70 y decidieron detener su marcha para realizar las verificaciones correspondientes.

Fue entonces cuando apareció la primera señal de alerta. Durante el contacto con el conductor, los agentes detectaron aliento etílico, una situación que llevó a convocar al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos para realizar la prueba correspondiente. Y el resultado no dejó demasiado margen para las dudas: 1,88 gramos por litro de sangre. Una cifra muy elevada que puso en evidencia que el hombre se encontraba borracho y que, de continuar al volante, representaba un riesgo para sí mismo y para el resto de las personas que transitaban por la zona.

Vehículo y licencia, retenidos

A partir de ese resultado, los efectivos procedieron a la retención preventiva de la Volkswagen Suran y de la licencia de conducir. De esta manera, el procedimiento evitó que el conductor continuara su recorrido en esas condiciones. Es importante recordar que en Río Negro está vigente la ley de alcohol cero, que no brinda margen de tolerancia a los automovilistas que consumieron alcohol.