La madrugada del jueves terminó con un patrullero dentro del río, un efectivo herido y dos personas aprehendidas, después de una persecución que se desencadenó en medio de una investigación por una seguidilla de robos en Junín de los Andes.

Entre el lunes y el miércoles se habían registrado aproximadamente 15 hechos delictivos. Un allanamiento realizado durante la jornada permitió recuperar cerca del 95% de los elementos denunciados como sustraídos, entre bicicletas, televisores, computadoras y otros bienes.

La investigación apunta a Lorena Andrea Gallardo y Carlos Ezequiel Vázquez, y contó con la participación de la Comisaría 25ª, Criminalística, Investigaciones y División Tránsito, además de la articulación con el Ministerio Público Fiscal.

La Policía realiza controles sobre el domicilio de Vázquez. Foto: Gentileza Realidad Sanmartinense

La persecución que terminó en el río

Durante la búsqueda, la pareja fue detectada mientras circulaba en bicicleta. En medio de la persecución se separaron y Vázquez ingresó al patio de una vivienda.

Los efectivos lo alcanzaron y, según explicó el comisario Guillermo Alfaro, director de Seguridad Lagos del Sur, a "La mañana es de la Primera", por la AM550, el hombre agredió a uno de los policías en una pierna.

“Fue un tajo que le cortó el pantalón, que le generó una sutura de 10 puntos”, explicó Alfaro.

El efectivo pertenece a Tránsito, estaba colaborando con la comisaría y quedó con reposo laboral y asistencia de la ART.

“Hoy va a ser trasladado al centro de salud, está en estado de shock con su familia”, explicó el comisario.

Mientras era asistido, Gallardo regresó al lugar. Dejó su bicicleta, tomó el móvil policial y escapó. Según Alfaro, recorrió unos 300 metros hasta la zona del río y arrojó deliberadamente el patrullero al agua.

“En forma deliberada arroja el móvil al río”, afirmó.

Una pareja que estaba en las inmediaciones observó la secuencia y aportó información a los policías. Gallardo escapó a pie y fue aprehendida minutos después en el Parque Industrial.

La búsqueda de Vázquez continuó. Fuentes policiales indicaron que intentó sustraer una motocicleta que no tenía motor y luego ingresó a una vivienda. Pasó por distintos patios hasta llegar a los techos y finalmente fue reducido después de caer desde uno de ellos, con el despliegue policial y la colaboración de vecinos.

El efectivo sufrió una lesión que requirió 10 puntos de sutura. Foto: Gentileza InfoLosAndes

Qué pasó con los acusados

Este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos. El Ministerio Público Fiscal pidió prisión preventiva para ambos, pero la jueza dispuso medidas diferentes.

Vázquez quedó bajo prisión domiciliaria y Gallardo deberá cumplir una medida de menor intensidad, que contempla presentaciones ante la Justicia.

Vázquez fue llevado a su domicilio y, por el momento, no tiene tobillera electrónica.

“Sin tobillera está. Al señor, anoche lo llevamos a su casa, al domicilio que la jueza dispuso”, confirmó Alfaro.

La Policía realiza controles sorpresivos y frecuentes sobre la vivienda mientras trabaja para obtener el dispositivo.

“Hicimos rondines sorpresivos y frecuentes, así lo dispusieron, y hoy estamos trabajando para que nos den el dispositivo. Estamos cuidando que no se vaya”, explicó.

Los vecinos aportaron cámaras durante la investigación. Foto: Gentileza InfoLosAndes

La investigación sigue

El trabajo policial continúa junto con la fiscalía para incorporar nuevas pruebas y avanzar hacia otra audiencia.

“Con el MPF estamos trabajando para poder continuar con la etapa investigativa y aportar más pruebas y en otra audiencia lograr que esta gente quede detenida”, sostuvo Alfaro.

La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades en la serie de robos, la agresión que dio inicio al operativo, el ataque al efectivo y la posterior sustracción del móvil policial.