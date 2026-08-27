Junín de los Andes: apuñaló a una persona en una pelea, robó un patrullero y lo terminó tirando al río

Apuñaló a una persona, robó un patrullero y terminó arrojando el móvil policial al río. El sujeto fue detenido durante la madrugada de este jueves en Junín de los Andes, luego de una violenta secuencia que ahora es investigada por la Justicia.

El hombre, oriundo del barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, había recuperado su libertad hacía aproximadamente un mes, según informó Realidad Sanmartinense, y durante la madrugada habría protagonizó una pelea en la que una persona resultó herida con un arma blanca.

La situación se agravó con la llegada de la Policía. Durante el procedimiento, el agresor habría atacado a uno de los efectivos que intervenían en el lugar. El episodio terminó con el policía lesionado y el sospechoso apoderándose de un patrullero.

A bordo del móvil policial, escapó hasta la zona del río. Allí, por circunstancias que todavía deben determinarse, terminó arrojando el patrullero al agua. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo en distintos sectores de Junín de los Andes y finalmente los efectivos lograron localizarlo y detenerlo.

Durante el procedimiento también fue detenida su novia. Las autoridades buscan determinar qué participación tuvo en la secuencia. El patrullero fue retirado del agua y quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La causa continúa en investigación para reconstruir cómo se desencadenaron los hechos y establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. También se aguarda información oficial sobre el estado de salud de las personas heridas y la situación procesal de los detenidos.