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ALLANAMIENTO EN UNA ESTANCIA

Más de 40 cabezas de ciervo, 17 armas y unas 5.000 municiones: el impactante hallazgo tras un operativo cerca de Zapala

El procedimiento se realizó en una zona rural ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad. También encontraron carabinas, escopetas de doble caño, un revólver y miles de vainas servidas.

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Por Esteban Ramírez

Editor de Mejor Informado. Periodista, redactor, community manager, fotógrafo.
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 12:32
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El operativo permitió secuestrar 17 armas de fuego.

Un importante operativo realizado en una estancia ubicada a unos 30 kilómetros de Zapala terminó con el secuestro de un verdadero arsenal y decenas de piezas de fauna que no contaban con la documentación correspondiente.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Brigada Rural y Zapala, con intervención de la División Investigaciones Zapala y participación de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre. La medida había sido ordenada por la Justicia de Garantías de Zapala.

Hallaron 40 piezas correspondientes a trofeos de fauna.

Un arsenal fuera de las condiciones reglamentarias

Durante el allanamiento fueron incautadas 17 armas de fuego: 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver. Según se informó, todas se encontraban fuera de las condiciones de seguridad reglamentarias.

Pero el volumen de elementos secuestrados no terminó allí. Los efectivos encontraron además 5.350 efectos entre municiones completas y vainas servidas, correspondientes a una amplia variedad de calibres de armas largas y cortas, además de cartuchería para escopeta.

También fueron incautadas 5.350 municiones y vainas servidas.

La totalidad del material quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Trofeos de fauna sin documentación

El operativo también permitió encontrar 40 piezas correspondientes a trofeos de fauna, entre ellas trofeos y astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y un cuero de zorro colorado.

Por estos elementos se labró una infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539, debido a que no contaban con la documentación habilitante.

El allanamiento se realizó a 30 kilómetros de Zapala.

El procedimiento reunió en un mismo lugar armas, una cantidad significativa de municiones y piezas de fauna bajo investigación, y permitió reforzar los controles sobre la tenencia de armas y municiones y la actividad de caza en las zonas rurales de Neuquén.

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