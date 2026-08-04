Tres hombres fueron demorados durante la madrugada del lunes en la zona rural de Pilo Lil, luego de que la Policía del Neuquén interceptara la camioneta en la que circulaban y encontrara un arma de fuego y elementos utilizados presuntamente para actividades de caza. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por posible caza ilegal y permitió secuestrar un rifle calibre 22, municiones, cuchillos, una mira telescópica y un reflector.

El operativo estuvo a cargo del personal del Destacamento Pilo Lil, dependiente de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, que realizaba patrullajes preventivos en la zona. Pasada la 1:30, sobre la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 156, los efectivos observaron una camioneta Nissan en la que viajaban dos personas en el habitáculo y un tercer ocupante en la caja del vehículo, quien llevaba un reflector, una situación que llamó la atención de los uniformados.

Durante el control inicial, los policías detectaron a simple vista la presencia de un arma larga dentro del rodado. Ante esa situación, los tres ocupantes fueron demorados preventivamente y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro del vehículo y solicitó una inspección para determinar si los elementos hallados podían estar relacionados con hechos de caza ilegal, abigeato o comercialización irregular de carne.

Con la autorización del Juzgado de Garantías, efectivos de la División Criminalística de Junín de los Andes realizaron la requisa de la camioneta. Como resultado del procedimiento, secuestraron un rifle calibre .22 con municiones, dos cuchillos, una mira telescópica y un reflector, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Luego de finalizar las diligencias, la Fiscalía dispuso la restitución de la camioneta a sus ocupantes, quienes fueron notificados de la apertura de un legajo judicial y recuperaron su libertad. Sin embargo, los tres hombres continuarán vinculados a la causa mientras avanza la investigación para establecer si tuvieron participación en alguna actividad ilícita en la zona rural.