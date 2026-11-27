La historia tiene todos los ingredientes de una causa que provoca indignación. Un padre abusó sexualmente de su propia hija, reconoció los hechos ante la Justicia y acordó a cinco años de prisión efectiva. Pero hay un detalle que cambia por completo la lectura de la sentencia: pese a la condena, todavía no está preso. El hombre consiguió cerrar el expediente mediante un juicio abreviado y, mientras la resolución no adquiera firmeza, permanece sujeto a controles judiciales en Dina Huapi, donde también vive la víctima.

El caso expuso una de las formas más perversas de violencia intrafamiliar. Según la acusación, el hombre aprovechaba los momentos en que estaba a solas con la niña para cometer los abusos dentro del domicilio familiar. No se trató de un episodio aislado. Los hechos fueron reiterados durante la infancia de la víctima y se desarrollaron en un ámbito donde debería haber encontrado protección, confianza y seguridad.

Pero el sometimiento no habría terminado en los abusos. Para impedir que su hija contara lo que sucedía, el hombre utilizaba amenazas de quitarse la vida. Una forma de presión psicológica que agregaba otra dimensión al horror: la víctima no solamente debía soportar las agresiones de su propio padre, sino también cargar con el temor y la responsabilidad que él intentaba imponerle.

La investigación reunió elementos que respaldaron la acusación. La declaración de la joven, recibida con acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima, fue una pieza central. También se incorporaron una pericia psicológica forense que identificó indicadores de estrés postraumático, informes profesionales y testimonios de personas a quienes les había contado lo sucedido. La psicóloga particular que la asistió también declaró en la causa.

Sin embargo, el desenlace judicial llegó por una vía que merece una mirada crítica. El acusado reconoció los abusos, aceptó la calificación legal y acordó con la Fiscalía y su defensa una pena de cinco años de prisión efectiva. Así evitó un juicio oral, con todo lo que ese proceso implica en términos de exposición pública de la prueba, discusión de responsabilidades y debate sobre la gravedad de los hechos.

El 15 de octubre, los jueces José Bernardo Campana, Romina Martini y Juan Martín Arroyo homologaron por unanimidad el acuerdo pleno. La calificación fue abuso sexual simple reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente. El tribunal consideró acreditados al menos dos hechos en concurso real.

Cinco años de prisión efectiva. Esa fue la pena acordada para un hombre que reconoció haber abusado de su propia hija. Y aunque la sentencia contempla el cumplimiento efectivo de la condena, el mecanismo elegido para resolver la causa dejó una situación difícil de explicar desde la percepción de cualquier ciudadano: el condenado no ingresó inmediatamente a una cárcel. Mientras la sentencia no quede firme, el hombre permanece sometido a medidas de control. El tribunal ordenó monitoreo electrónico mediante una tobillera, restricciones para salir del conglomerado urbano de Bariloche y Dina Huapi y una presentación diaria en la comisaría de Dina Huapi hasta que se concrete la colocación del dispositivo.

Además, debía comparecer ante la Oficina Judicial para iniciar el cumplimiento de las condiciones impuestas, bajo advertencia de detención inmediata en caso de incumplimiento. Una vez que la sentencia quede firme, se deberá disponer su inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal.