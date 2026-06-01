La ciudad de Villa Regina amaneció con un estremecimiento que hiela la sangre. El equipo fiscal pidió 9 años de prisión para un hombre que ya fue hallado culpable de abusar de sus propios hijos: una niña de 13 y un niño de 11.

El primer hecho ocurrió en diciembre de 2022, cuando el imputado quedaba al cuidado de su hija y la sometió en varias oportunidades. El segundo se extendió entre marzo de 2022 y febrero de 2023, cuando abusó de su hijo menor. La calificación legal es brutal y contundente: abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia.

La prueba fue demoledora: las declaraciones de los chicos en Cámara Gesell, testimonios de familiares, informes de psicólogos, médicos forenses, profesionales de SENAF y hasta la intervención del Gabinete de Criminalística. Todo apuntó al mismo lugar: la monstruosidad del padre.

La Fiscalía pidió 9 años de prisión, inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y medidas accesorias. El Defensor de Menores acompañó el pedido. La defensora penal pública, en cambio, solicitó 8 años, alegando que el hombre no tiene antecedentes.

El Tribunal Colegiado dará su veredicto el lunes 8 de junio al mediodía. La sociedad espera justicia, mientras el eco de la aberración sigue retumbando en Regina.