Declararon penalmente responsable a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente. El veredicto fue dado a conocer luego de las dos jornadas de juicio realizadas la semana pasada. De acuerdo con la acusación del fiscal jefe Gastón Liotard, el hecho ocurrió durante el verano de 2023 en una vivienda de un barrio de Cutral Co. La víctima, que era menor de 18 años, se encontraba sola en su habitación cuando el imputado, conviviente del grupo familiar, ingresó al lugar y cometió el abuso.

Al dar a conocer el veredicto, el tribunal consideró que la fiscalía logró acreditar el hecho y destacó que en el relato de la víctima se mantuvo la identificación del agresor, el lugar del hecho, el carácter sexual del ataque y la ausencia de consentimiento. Además, la justicia neuquina valoró los elementos presentados por la fiscalía durante el juicio, entre ellos testimonios familiares, informes médicos y pericias psicológicas, y consideró acreditado que el abuso fue cometido contra la voluntad de la adolescente. La revelación del hecho se produjo en 2025, cuando la joven relató lo sucedido en el contexto de otro episodio ocurrido dentro del entorno familiar.

El fiscal jefe Gastón Liotard presentó la acusación y logró acreditar la responsabilidad penal del acusado durante el juicio.

Finalmente, el tribunal declaró responsable a M.A.M. como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años mediando convivencia preexistente, previsto en el artículo 119, tercer y cuarto párrafo inciso f, y 45 del Código Penal.







La sentencia completa será notificada por escrito a las partes y luego se abrirá la etapa de determinación de la pena, en la que se debatirá el monto de la condena que deberá cumplir el acusado.







Además de la pena que se le imponga, el condenado –de quien se reserva la identidad para evitar que la información identifique a la víctima o vulnere su intimidad- deberá ser inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), conforme a la normativa vigente.







El tribunal que intervino estuvo integrado por los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama y por la jueza Carolina González.





