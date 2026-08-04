No se presentó al inicio del juicio y fue detenido: ahora fue declarado culpable por abuso sexual a una adolescente

Tras la imputación del fiscal del caso Gastón Medina, un tribunal declaró penalmente responsable a un hombre acusado por abusar sexualmente de una adolescente. Se trata de R.R.C., quien comenzó a ser juzgado el martes y no el lunes de la semana pasada, como estaba previsto, luego de que no se presentara al inicio del juicio y tuviera que ser declarado rebelde y trasladado por la policía hasta la sala a audiencias.







La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Natalia Pelosso, tras escuchar a testigos, profesionales que realizaron pericias y los alegatos de las partes. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal del caso Gastón Medina, mientras que la Defensoría de los Derechos del Niño actuó como querellante institucional en representación de la víctima menor de 18 años.







Los jueces y la jueza lo declararon responsable por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente, en concurso real. El monto de la pena se discutirá el 31 de agosto, en una nueva audiencia.

Cuando la víctima convivía con el agresor

Al comunicar el veredicto, el juez Encina explicó que la decisión se basó en la valoración conjunta de la prueba producida durante el juicio. El tribunal consideró acreditados los hechos a partir del testimonio de la víctima en cámara Gesell, las pericias psicológicas y médicas incorporadas al debate y las declaraciones de profesionales y familiares que intervinieron durante el proceso.







Según se expuso durante el juicio, los hechos ocurrieron entre marzo y junio de 2020, cuando la adolescente convivía con el acusado debido a una situación de vulnerabilidad económica y habitacional.







El tribunal señaló que la defensa no cuestionó la existencia de la convivencia y que la discusión se centró en la ocurrencia de los hechos y la autoría atribuida al acusado. Los jueces concluyeron que la prueba presentada por la fiscalía permitió superar “más allá de toda duda razonable” tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal de R.R.C., de quien se mantiene la reserva de identidad debido a que esa información podría vulnerar la intimidad de la víctima.

Prisión preventiva durante 3 años

Tras el veredicto, el fiscal Medina solicitó que el acusado continúe detenido. Recordó que había incumplido medidas judiciales previas y no concurrió al inicio del juicio, situación que motivó su declaración de rebeldía y posterior recaptura mediante un allanamiento.







La Defensoría de los Derechos del Niño adhirió al pedido y sostuvo que era necesario garantizar la continuidad del proceso y una respuesta judicial efectiva para la víctima.







Luego de escuchar a las partes, el tribunal resolvió extender la prisión preventiva por 3 meses, al considerar que persiste el riesgo de que el acusado no se someta al proceso. Los jueces indicaron que las medidas menos restrictivas aplicadas anteriormente no habían sido suficientes y que la declaración de responsabilidad fortalece la probabilidad de una condena de cumplimiento efectivo.