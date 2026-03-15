Este viernes realizaron una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde se acusó a un hombre y a una mujer por vender drogas en la ciudad de Rincón de los Sauces. Además, se solicitó que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva bajo modalidades distintas y ordenó la clausura de la vivienda donde hacían la comercialización.

La formulación de cargos fue hecha por la fiscal del caso Silvia Moreira y la asistente letrada Mariana Querejeta, de la fiscalía de Narcocriminalidad. Atribuyeron a F. A. N. (varón) y F. M. P. N. (mujer), comercializar estupefacientes al menos desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo de 2026.

Según la investigación conjunta del MPF y la Policía provincial, la actividad la desarrollaban en un domicilio de Rincón de los Sauces, donde los compradores concurrían principalmente en horario de tarde, y pagaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales. Y en el lugar, fueron acreditadas al menos 24 operaciones de venta durante el periodo señalado.

El allanamiento

La acusación fue realizada luego de que el último 13 de marzo, alrededor de las 17:35, se allanara la vivienda que ocupan ambas personas. En el operativo se secuestraron:

68 gramos de clorhidrato de cocaína (fraccionada y sin fraccionar).

2 gramos de cannabis sativa.

Balanzas de precisión con restos de sustancia y elementos de corte (nylons).

$1.903.000 en efectivo.

En cuanto al armamento, se halló:

Un revólver calibre .32, marca Special SP, color plateado.

Un revólver calibre .32, marca Police Positive, con seis municiones en su tambor.

Un revólver calibre .32, marca Colt, color plateado.

Diversas municiones calibres .22, .38 SPL y .32 SPL.

Los peritajes confirmaron que las armas se encuentran aptas para el disparo, mientras que el organismo nacional que las controla (ANMaC), informó que ninguno de los dos imputados figura como legítimo tenedor o portador de armas de fuego.

El delito que el MPF les atribuyó fue comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (tres hechos), en calidad de coautores.

Como medida cautelar, el organismo requirió la prisión preventiva para él y la prisión domiciliaria para ella, fundando el pedido en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de asegurar la comparecencia de los imputados al proceso. Esto por un plazo de cuatro meses.

La solicitud de modalidades distintas de detención tienen que ver con que en la vivienda se halló una beba que es parte del entorno familiar del acusado y la acusada. En paralelo desde el MPF se solicitó la intervención de la defensoría de la Niñez y Adolescencia, y se pidieron estudios médicos a la mujer.

El juez de garantías Juan Pablo Encima avaló la formulación de cargos, así como el pedido de las detenciones bajo las dos modalidades planteadas.El plazo para cerrar la investigación fue establecido en cuatro meses.