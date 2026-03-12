Un impacto en medio de la noche

Un violento choque entre un automóvil y un caballo generó un operativo de emergencia en la zona de Bajo del Toro, en cercanías de Rincón de los Sauces. El incidente ocurrió a las 20:56 en un camino rural y obligó a la intervención de bomberos, policía y personal sanitario.

En el vehículo viajaban cinco hombres. Tras el impacto, todos lograron salir del rodado por sus propios medios, aunque el conductor quedó tendido sobre la banquina con lesiones en la cabeza.

El conductor quedó herido y fue trasladado

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el conductor presentaba signos de traumatismo craneal. Ante esa situación, el personal decidió inmovilizarlo en el lugar para evitar complicaciones durante la asistencia.

Luego de las primeras maniobras de estabilización, una ambulancia lo trasladó al hospital de Rincón de los Sauces para recibir atención médica.

En el mismo vehículo sanitario también derivaron a otro de los ocupantes, que presentaba lesiones menores.

Un operativo en el lugar del choque

Tras el aviso del incidente, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió al sector bajo la conducción del jefe del cuerpo activo, el sargento Ricardo Reyes. Cuando arribaron, efectivos policiales ya habían comenzado con las primeras tareas de asistencia y control del tránsito.

Los otros tres ocupantes del automóvil fueron revisados en el lugar por el personal de salud y no presentaban lesiones que requirieran traslado.

El caballo estaba sobre el camino

De acuerdo con la información del operativo, el choque ocurrió cuando el automóvil impactó contra un caballo que se encontraba sobre el camino rural.

El animal quedó en el lugar tras el impacto. El hecho volvió a poner en foco el riesgo que representan los animales sueltos en rutas y caminos de la región, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es reducida.