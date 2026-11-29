Un joven murió en un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Cinco Saltos. Aún se investiga cómo fue el accidente y qué provocó su muerte.

Según el informe policial, efectivos que acudieron al lugar tras un llamado al 911 encontraron el cuerpo de un adolescente sobre la calzada y dos automóviles detenidos en la banquina. Uno era un Volkswagen Suran y un Corsa gris.

Se supo que la víctima fatal tenía 15 años y el segundo joven hallado en la zona presuntamente alcoholizado tendría 14.

Uno de los conductores presentes habría comentado que tras sobrepasar a un vehículo y volver a su carril, sintió que había pisado algo.

Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron a otro adolescente a pocos metros del lugar, quien presentaba signos de haber consumido alcohol. Este fue trasladado al hospital local y no presentó lesiones.

Ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos.

La Fiscalía dispuso el inicio de una investigación preliminar bajo la carátula de “homicidio culposo”, la notificación a ambos automovilistas y el secuestro de los vehículos involucrados.

Por el momento no se ha detallado la mecánica del siniestro ni cómo llegó el adolescente a estar en la calzada y ser, presuntamente, atropellado por alguno de los autos.