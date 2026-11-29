Este domingo 29 de noviembre, con la primera luz del día, se retomó la búsqueda del joven de 18 años que el sábado se estaba bañando en el rio Negro, en la zona de Paso Córdoba, cuando desapareció en el agua.

Según relataron, tres jóvenes se bañaban en el río cuando fueron arrastrados por una correntada. Los dos amigos alcanzaron a salir y este último, Facundo Becerra, permaneció en el agua sin dar señales.

Los rastrillajes comenzaron en la Isla 32 y en las últimas horas se extendieron a Cervantes. En el lugar intervienen los Bomberos Voluntarios y se notificó a Prefectura Naval Argentina a través del sistema 911 Río Negro Emergencias para sumarse a las tareas de rescate.

Cómo sigue el operativo

En este segundo día la búsquda se ha reanudado con recorridas a pie por las márgenes y zonas de difícil acceso, mientras que un dron sobrevuela la costa y los brazos del río y lanchas de Prefectura patrullan el agua.

El operativo comenzó luego de que se recibiera un aviso sobre la posible presencia de un cuerpo flotando detrás de la confitería ubicada en el sector del parador. Efectivos del Destacamento 166° de Paso Córdoba acudieron al lugar y entrevistaron a personas que se encontraban en la costa, quienes confirmaron haber visto a una persona arrastrada por la corriente hasta desaparecer de su vista.

La imputación al instructor por abandono de persona

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió de los testimonios recogidos por los efectivos policiales. Según esas declaraciones, los jóvenes habrían pedido ayuda a un grupo que practicaba deportes acuáticos sobre tablas, pero no habrían recibido asistencia.

A partir de esa información, la Fiscalía de turno ordenó trasladar al profesor responsable a la Comisaría 48° del barrio Mosconi, donde fue notificado de su imputación por el delito de abandono de persona. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, continúan los rastrillajes para intentar localizar al joven desaparecido.