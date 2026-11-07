Agresión de Emanuel Noir: cómo está el policía golpeado por el líder de Ke Personajes

El caso que involucra a Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, sumó un nuevo capítulo este sábado. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, difundió una fotografía del policía que resultó herido durante el enfrentamiento con el artista y expresó su repudio por las agresiones que sufren los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La imagen muestra las lesiones que sufrió el efectivo en distintas zonas del rostro, con cortes y marcas visibles en la frente, la nariz y los pómulos. El efectivo, de 40 años, pertenece a la Departamental Concepción del Uruguay y se encontraba realizando tareas adicionales de seguridad cuando ocurrió el episodio.

De acuerdo con información difundida por fuentes policiales, el agente sufrió cortes e hinchazón como consecuencia de los golpes recibidos. Una de las hipótesis es que las heridas hayan sido provocadas por los anillos que llevaba puestos el cantante.

El duro mensaje de Néstor Roncaglia tras la agresión

A través de sus redes sociales, el ministro entrerriano compartió la fotografía del policía y relató las circunstancias en las que se produjo el ataque.

"Este es un funcionario policial de la Departamental Concepción del Uruguay y en momentos que cumplía con sus funciones fue atacado a piñas por el cantante de Ke Personajes Emanuel Noir", escribió Roncaglia.

El funcionario también señaló que el artista se encontraba alterado y acompañado por otra persona cuando se produjo el incidente. Según indicó, el cantante pudo ser detenido con la intervención de otros policías.

En su mensaje, Roncaglia expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones y cuestionó las agresiones contra los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones.

"Lamentablemente estos hechos ocurren a diario", manifestó. Además, sostuvo que los integrantes de las fuerzas de seguridad están expuestos a riesgos particulares por las características de su trabajo.

La imagen del policía agredido por Noir que difundió el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia

Cómo fue el episodio que terminó con Emanuel Noir detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5.45, en la puerta de un casino de Concepción del Uruguay.

Según la reconstrucción inicial, Noir llegó al establecimiento acompañado por otra persona e intentó ingresar cuando el lugar ya había cerrado sus puertas. Un policía que cumplía funciones adicionales les impidió el acceso y, en ese contexto, se produjo el enfrentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por medios entrerrianos, el cantante habría golpeado al efectivo en el rostro y le habría provocado las lesiones que posteriormente quedaron expuestas en la fotografía difundidas po Roncaglia.

Poco antes de las 6, Noir fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera. También fue detenido su acompañante, Nicolás Gómez, de 29 años, aunque inicialmente no se informó bajo qué imputación quedó involucrado.

Qué se sabe de la situación judicial del cantante

Por disposición del fiscal auxiliar interviniente, Juan Pablo Gile, Emanuel Noir quedó alojado en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Una actualización difundida este sábado por un medio local indicó que la Fiscalía dispuso que el cantante permanezca detenido en esa dependencia hasta el martes, debido al feriado del lunes.

La investigación deberá avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido y la incorporación de las pruebas correspondientes para determinar las responsabilidades penales.