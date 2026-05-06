Lo que parecía un caso más

Todo comenzó con una investigación por robo simple. Personal de la Comisaría 52 y la brigada de Investigaciones llegó a dos viviendas de Centenario con un objetivo puntual.

Pero al ingresar, el escenario cambió por completo.

Un patio convertido en vivero

En uno de los domicilios encontraron algo que no formaba parte de la causa inicial: una gran cantidad de plantas de cannabis y cogollos listos para su distribución.

“Se superó los 10 kilos, sorprendió la gran cantidad de plantas que había en el lugar, en un patio tipo vivero”, explicó el comisario César Deosefe en el programa “La mañana es de La Primera”, que se emite por la AM550.

El volumen obligó a dar intervención a la División Antinarcóticos.

Droga lista y un arma

El procedimiento terminó con el secuestro de más de 10 kilos de marihuana, cerca de 900 gramos de cocaína y un arma de fuego.

“En la caja de la camioneta entró justo la marihuana”, detalló Deosefe, al describir la cantidad incautada.

Lo que empezó como una búsqueda de elementos robados terminó revelando un movimiento mucho mayor.

Dos detenidos y antecedentes

En el lugar demoraron a dos personas: una mujer de 40 años y un hombre. Ambos quedaron detenidos, con cargos formulados.

“Todas las personas tienen antecedentes y son conocidas en el ambiente de la droga y de la delincuencia”, señaló el comisario.

Un patrón que se repite

Según explicó Deosefe, este tipo de hallazgos no es aislado. En las últimas semanas, los operativos vienen arrojando resultados similares.

“Venimos de casi dos meses con constantes allanamientos con estos resultados: drogas y armas de fuego”, aseguró Deosefe.

La modalidad también se repite: investigaciones por otros delitos que terminan destapando circuitos vinculados al narcomenudeo.

El rol de las denuncias

El comisario remarcó que muchas de estas intervenciones se apoyan en avisos de vecinos.

“La gente que vende tiene que tener en cuenta que el ciudadano común, común, de a pie, la gente honesta, los va a denunciar", dijo categórico el uniformado.

Ese dato es clave para entender cómo se construyen los operativos que terminan con estos resultados.

Lo que quedó al descubierto

El procedimiento dejó algo más que droga secuestrada: mostró cómo, detrás de hechos que parecen aislados, pueden funcionar espacios de producción y distribución.

Con plantas, droga lista para vender y un arma en el mismo lugar, la investigación ahora busca determinar el alcance real de la actividad detectada.