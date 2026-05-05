Durante este martes, personal de la Comisaría 52 de Centenario llevó adelante dos allanamientos en los barrios Del Alto y 130 viviendas de dicha localidad. Las diligencias, que tuvieron la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, dieron resultados positivos.

Los procedimientos se originaron por una denuncia de robo simple. Durante las actuaciones, se llevó a cabo la identificación de la totalidad de los ocupantes de las viviendas allanadas, procediendo a demorar a una mujer y a un hombre, de 41 y 40 años.

Además, con la colaboración de la División Antinarcóticos, se secuestraron 7,693 kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa; y 93 gramos de clorhidrato de cocaína.

También se secuestró una pistola Bersa calibre 38, ocho cartuchos calibre 380, como así un rotopercutor y alargues, elementos de interés para la investigación.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial, con una fuerte inversión en materia de seguridad.