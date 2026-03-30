Este lunes por la mañana la policía realizó un amplio operativo en Neuquén, donde secuestraron drogas, municiones, vehículos con irregularidades y la demora de tres personas mayores de edad, una de ellas con pedido de captura vigente.

Los procedimientos a cargo de la Policía del Neuquén se llevaron a cabo de manera simultánea en cuatro domicilios: tres en el barrio Confluencia y uno en Sapere.

Armas, bicicletas, motos y drogas

Durante los allanamientos, el personal policial incautó cartuchería, elementos de portación de armas de fuego como pistoleras y porta cargadores, además de dos motocicletas: una con pedido de secuestro por una causa de robos y hurtos y otra con numeración de motor y cuadro adulterada. También se secuestraron dos bicicletas de alto valor.

En cuanto a estupefacientes, se encontraron cuatro plantas de cannabis sativa de entre dos y cuatro metros de altura, 350 gramos de marihuana compactada y 11 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada para su comercialización, junto con elementos de corte y pesaje.

Tres demorados y menores investigados

Como resultado del operativo, tres hombres mayores de edad fueron demorados. Según se informó, uno de ellos registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Además, intervino personal de la Comisaría del Menor, Niñez y Adolescencia, que notificó el inicio de actuaciones de los menores investigados, uno de estos relacionado con la tenencia de estupefacientes.

El origen de la investigación

La investigación que derivó en estos procedimiento inició a partir de tareas de análisis y exploración de redes sociales en distintas causas vinculadas al microtráfico. Así los investigadores detectaron la participación de personas -en su mayoría menores de edad- asociadas a individuos mayores conocidos en el ambiente delictivo, quienes exhibían armas de fuego en publicaciones.

A partir de estas evidencias, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, que dispuso las órdenes de allanamiento ejecutadas en la jornada.