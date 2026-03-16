Fiscal general José Gerez: “En Neuquén cada tres días se condena a una persona que vende drogas”

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén alcanzó un hito en la lucha contra el narcomenudeo: en el primer año desde que la provincia asumió la investigación del microtráfico de drogas, ya se registraron 101 condenas en todo el territorio.

En declaraciones al programa Entretiempo por AM550, el fiscal general José Gerez calificó el dato como “contundente” y destacó que se trata del resultado de una política pública sostenida que involucra al Poder Judicial, al Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad. “Creo que es una cifra bastante contundente. Son 101 condenas en un año. En Neuquén cada tres días se condena a una persona que vende drogas”, sostuvo Gerez.

Según explicó el funcionario judicial, este resultado coloca a la provincia en una posición destacada a nivel nacional en la persecución del microtráfico. “Esto coloca a Neuquén a la vanguardia en la lucha contra el tráfico de drogas en el país”, remarcó.

Multas millonarias y debilitamiento económico

Además de las condenas judiciales, el trabajo de investigación permitió aplicar multas económicas que en conjunto superan los $420 millones.

Desde el MPF explicaron que los fondos recaudados se distribuyen entre programas de prevención y rehabilitación del consumo en el Ministerio de Salud, políticas de seguridad y fortalecimiento de la persecución penal. “A través de este centenar de condenas, del debilitamiento económico de las organizaciones y la clausura de puntos de venta se está marcando un rumbo que vamos a profundizar durante este año”, señaló Gerez.

Se recaudaron más de $400 millones en concepto de multas impuestas a las personas condenadas.

Denuncias anónimas y participación ciudadana

El fiscal general también destacó que uno de los factores clave para avanzar en las investigaciones fue la participación de los vecinos a través de un sistema de denuncias anónimas implementado por el organismo.

En el último año se registraron más de 2.000 aportes ciudadanos que permitieron identificar puntos de venta de drogas en distintos barrios de la provincia. “Los vecinos saben dónde se vende droga y han colaborado aportando información muy valiosa. Eso nos permite avanzar en las investigaciones y desarticular puntos de venta”, explicó.

Gerez sostuvo además que el combate al microtráfico tiene un impacto directo en otros delitos. Según los registros del organismo, en el último año se observó una disminución de delitos contra la propiedad y de hechos conexos vinculados al narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de que el narcomenudeo está en la base de gran parte de la criminalidad urbana. “Cuando se combate la raíz del problema, que es la droga, también bajan otros delitos vinculados a la narcocriminalidad”, afirmó.

Los montos de las penas, en el caso de las efectivas, oscilaron entre los 3 años y 6 meses y 6 años de prisión; mientras que en las condicionales, entre 2 y 3 años.

Desde entonces, el MPF trabaja en conjunto con la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad en un plan de persecución penal que apunta a desarticular redes de venta minorista de drogas en barrios de toda la provincia.

La provincia asumió la investigación del microtráfico el 28 de febrero de 2025, tras la sanción de la ley impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que trasladó estas causas desde la justicia federal al ámbito provincial.