Allanaron una vivienda por el robo de una bicicleta y demoraron a un sospechoso en el barrio Don Bosco III de Neuquén

Un hombre fue demorado en la tarde de este sábado 25 de julio durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco III. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta ocurrido a principios de este mes en la ciudad de Neuquén.

Cómo fue el allanamiento en el barrio Don Bosco III que terminó con una persona demorada

La medida judicial se llevó adelante en una vivienda del barrio Don Bosco III donde la Policía identificó al sospechoso y procedieron a demorarlo. Además, durante el procedimiento se secuestraron distintas prendas de vestir que podrían aportar elementos de prueba para la causa. Todo el material quedó bajo cadena de custodia por disposición judicial.

La investigación se había iniciado tras la denuncia por el hurto de una bicicleta ocurrido durante la madrugada del 2 de julio. Según se estableció en la pesquisa, el sospechoso habría cometido el hecho mediante escalamiento.

La investigación que permitió dar con el sospechoso

A partir del análisis de registros de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y diversas tareas desarrolladas en conjunto con la Brigada de Investigaciones Zona Sur, los investigadores lograron identificar a dos presuntos involucrados en el hecho.

Con esos elementos, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento que permitieron avanzar sobre uno de los sospechosos y reunir nuevas evidencias para la causa.

El hombre demorado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que continúa con la investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer completamente el hecho.