A raíz del incendio desatado esta tarde en una vivienda del barrio Don Bosco III de la ciudad de Neuquén, dos jóvenes debieron ser hospitalizados por inhalación de humo. En el operativo participaron dos dotaciones de Bomberos y personal policial de la Comisaría 41°.

Tal como publico este portal durante la tarde de este sábado, una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad de Neuquén, despertó la alarma de los vecinos del barrio Don Bosco III. De inmediato, se comunicaron con Bomberos y con la Policía para alertar lo que sucedía con una vivienda ubicada sobre la calle Olta.

Casi dos horas de trabajo contra el fuego

En diálogo con Mejor Informado, el comisario Martín Corzo detalló cómo fue el operativo que permitió no sólo controlar el fuego, sino también evitar que se propague a las viviendas linderas. Operativo que se extendió por casi dos horas.

"Minutos después de las 15:13, una autobomba salió del cuartel central y otra del cuartel Gregorio Álvarez, con dirección a la calle José Domene y Olta por un presunto Incendio de vivienda. Una vez en el lugar se visualiza un incendio generalizado, en una vivienda conformada cinco ambientes, distribuida en dos plantas", explicó Corzo.

Los bomberos presentes en el lugar comenzaron por las tareas de extinción del fuego mediante la utilización de las autobombas, al tiempo que cortaron de manera preventiva los suministros de energía y gas. Dentro del domicilio se encontraban dos adolescentes de 16 y 18 años.

El incendio se desató en una casa de la calle Olta al 1900 y afectó casi todos los ambientes Foto: Policía de Neuquén

Los dos jóvenes, trasladados por inhalación de humo

A raíz de la inhalación del humo, que había copado casi la totalidad de la vivienda, los jóvenes fueron trasladados al Hospital Bouquet Roldán junto con su madre.

Si bien en la vivienda aún permanece trabajando personal de la División siniestros y División Judiciales, Corzo indicó que los daños fueron casi totales. Sólo pudieron rescataron algunas pocas pertenencias personales.