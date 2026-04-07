Un adolescente fue víctima de un robo en el oeste neuquino, cuando dos delincuentes lo abordaron y lo amenazaron con un arma blanca obligándolo a que le entregue su celular. El chico corrió a la comisaría más cercana y tras un rápido accionar policial, detuvieron al ladrón: un joven de 18 años.

El hecho se inició alrededor de las 18:55 de este lunes, cuando el menor de edad se presentó en la unidad denunciando que había sido víctima de un robo bajo amenaza con arma blanca por parte de dos sujetos, quienes les habían quitado un teléfono celular marca Samsung.

Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron hacia la intersección de Avenida del Trabajador y Gobernador Peri, donde lograron dar con uno de los sospechosos, quien ingresaba al barrio Toma Pacífica. El joven de 18 años fue detenido de inmediato.

La madre del menor damnificado formalizó la denuncia, precisando que el hecho había ocurrido en calles Salto Grande y Mascardi, donde su hijo fue abordado y amenazado con un arma blanca para robarle un celular Samsung A05. El teléfono fue recuperado y restituido a su propietario.

En tanto, la policía procedió al secuestro del arma blanca utilizada para cometer el delito. Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven demorado quedó detenido a la espera de la formulación de cargos.