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Martes 07 de Abril, Neuquén, Argentina
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Conmoción en el barrio

Asesinaron a un joven en Valentina Sur: salió a comprar una hamburguesa y quedó en medio de un tiroteo

El lamentable hecho ocurrió este lunes cerca de la medianoche. El chico tenía 19 años y vivía en el barrio junto a su familia.
 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 07 de abril de 2026 a las 08:51
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Este lunes por la noche, alrededor de las 23.30, un adolescente de 19 años fue asesinado en el barrio Valentina Sur, tras quedar en medio de una balacera. Además, una joven de 15 años resultó herida. 

La violencia parece no tener fin en uno de los barrios históricos de la capital neuquina. Este sábado asesinaron a un joven en plena madrugada, tras recibir un disparo en el abdomen y en la mano.

Según trascendió, el chico se dirigía a comprar una hamburguesa en los carritos que se ubican en Puerto Deseado y Juan Antonio Fernández, en la esquina de una plaza del barrio, cuando quedó en medio de una balacera que habría sido protagonizada por bandas antagónicas. 

Vecinos del barrio indicaron que los posibles agresores circulaban en motos y que escucharon varios disparos cerca de la medianoche, en el horario en el que fue herido de muerte el adolescente. 

Según informaron fuentes oficiales, la adolescente herida está fuera de peligro y ya fue dada de alta. 


 

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