Amenazas de muerte contra Karina y Javier Milei: allanaron a un hombre y le encontraron el libro de Adolf Hitler

Un hombre de 58 años quedó bajo investigación luego de ser identificado como el presunto autor de una serie de amenazas de muerte publicadas en redes sociales contra el presidente, Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

La investigación derivó en un allanamiento realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos que quedaron a disposición de la Justicia para ser peritados.

Cómo empezó la causa contra el hombre acusado de amenazar de muerte al Presidente y su hermana

La causa se inició en septiembre a partir de una denuncia por publicaciones realizadas mediante la red social X. Según la información difundida por la PFA, desde esa cuenta se habían publicado diferentes expresiones amenazantes dirigidas contra los hermanos Milei y el jefe comunal de Lomas de Zamora.

Las amenazas también incluyeron, de acuerdo con la investigación, referencias intimidatorias hacia la hija menor de Otermín.

Entre los mensajes incorporados a la causa aparecen expresiones como:

“A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”.

Los investigadores detectaron además una reiteración de publicaciones con contenido hostil y violento, algunas de ellas con alusiones al eventual uso de armas de fuego contra autoridades y otras figuras públicas.

Cómo identificaron al sospechoso de las amenazas

A partir de la denuncia, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA comenzó con tareas destinadas a establecer quién se encontraba detrás de las publicaciones.

Los agentes realizaron análisis de fuentes abiertas, conocido como OSINT, y trabajaron con distintas fuentes digitales hasta identificar a un hombre argentino mayor de edad como presunto responsable de la cuenta investigada.

Las medidas permitieron además determinar un domicilio relacionado con el sospechoso en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Con la información reunida, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, ordenó allanar una vivienda ubicada sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo, los efectivos notificaron de la causa a un hombre de 58 años.

Qué encontraron durante el allanamiento

En la vivienda fueron secuestrados tres teléfonos celulares que, según la investigación, habrían sido utilizados para realizar las amenazas, además de una computadora, una notebook y un disco rígido.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para avanzar en el análisis de la actividad digital investigada y determinar su vinculación con las publicaciones incorporadas al expediente.

Durante el procedimiento, los agentes también encontraron un ejemplar de Mi lucha, de Adolf Hitler. La información oficial sobre el operativo consignó el hallazgo entre los elementos encontrados, aunque no precisó qué vinculación tendría el libro con las amenazas que originaron la investigación.

Todo el material secuestrado quedó a disposición del juzgado federal interviniente. El hombre fue notificado en el marco de la causa, que tramita por el delito de intimidación pública.