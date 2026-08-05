Detuvieron al hombre que amenazó de muerte a Milei: "Soy el sicario de los kirchneristas"

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Quilmes acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei mediante una serie de videos publicados en la red social TikTok. La investigación quedó en manos de la Justicia Federal y fue llevada adelante por la Policía Federal Argentina.

La causa comenzó luego de una denuncia realizada a la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, donde se alertó sobre publicaciones en las que un hombre, con el rostro parcialmente cubierto, lanzaba intimidaciones directas contra el jefe de Estado. En uno de los videos se presentaba con la frase: "Soy el sicario de los kirchneristas", mientras advertía que a Milei "le queda poco de vida".

Tras identificar al sospechoso, la Justicia ordenó un allanamiento en su vivienda de Quilmes. Durante el operativo, los agentes secuestraron una escopeta de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esos dispositivos, un teléfono celular, una computadora y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

De acuerdo con la investigación, el detenido tiene antecedentes penales por robo a mano armada, información que fue incorporada al expediente judicial. Además, los investigadores analizaron sus publicaciones en redes sociales y distintos tatuajes que permitieron avanzar en su identificación, aunque aclararon que esos diseños no constituyen por sí mismos una prueba de pertenencia a organizaciones criminales.

El acusado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de las amenazas y si existieron otras personas involucradas en la difusión de los mensajes intimidatorios. Mientras tanto, los dispositivos electrónicos secuestrados serán peritados para reconstruir su actividad en redes sociales y establecer si hubo nuevos delitos.