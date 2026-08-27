Una compañía de seguros deberá pagarle 15 millones de pesos a la propietaria de un vehículo que quedó inutilizable por una inundación y estuvo casi cuatro años sin ser reparado. Esto fue acordado por las partes luego de que tanto una jueza de primera instancia como la Cámara de Apelaciones considerasen responsable a la aseguradora por no brindar una solución adecuada dentro de un plazo razonable.

Qué ocurrió con el vehículo y la damnificada

El automóvil Citroën C4 había quedado estacionado frente a un domicilio del barrio San Lorenzo Sur cuando en 2022 un fuerte temporal provocó la acumulación de agua en la calle.

Una vez que descendió el nivel del agua, comprobaron que no arrancaba y denunciaron el siniestro. A partir de entonces, la aseguradora comenzó a gestionar el arreglo. Dispuso trabajos de chapa y pintura y trasladó el automóvil entre distintos talleres.

Durante esas tareas se estableció que era necesario reemplazar distintos componentes electrónicos esenciales. La compañía sostuvo que existían dificultades para conseguir los repuestos importados y llegó a proponer que la propia asegurada buscara una pieza usada.

En ese contexto, la aseguradora negó haber incumplido el contrato. Explicó que las demoras estaban vinculadas con la antigüedad del automóvil y las dificultades existentes para importar determinados repuestos. También sostuvo que nunca retuvo el vehículo contra la voluntad de su propietaria y que continuaba intentando repararlo.

El agua generó problemas en la instalación eléctrica del auto

La prueba mecánica fue uno de los elementos centrales del expediente. El experto confirmó que el agua había provocado problemas en la instalación eléctrica y electrónica y que debían reemplazarse distintos componentes.

Cuando localizó el automóvil, sin embargo, encontró una situación muy diferente: tenía la fusilera desmontada, la computadora retirada, daños producidos por el ingreso de agua y un evidente deterioro general. El perito describió el vehículo como abandonado y concluyó que, debido a su estado, repararlo resultaba antieconómico.

Para la Justicia, la aseguradora incumplió con su compromiso

El juez civil Martín Peliquero hizo lugar parcialmente a la demanda y consideró que el seguro había incumplido las obligaciones que había asumido frente a su asegurada. En la sentencia señaló que la póliza contemplaba otras alternativas para responder frente al daño. Sin embargo, ninguna había permitido solucionar el problema.

En primera instancia se ordenó reparar el automóvil y devolverlo en las condiciones correspondientes. También se reconocieron indemnizaciones por la imposibilidad de utilizarlo y por las consecuencias extrapatrimoniales generadas por la prolongación del conflicto.

La Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad

Los integrantes de la Sala I, Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, remarcaron que habían transcurrido varios meses antes de que se ofreciera aquella solución alternativa y que, años después, la pericia todavía encontraba el automóvil sin reparar. También descartaron que la empresa pudiera atribuir su incumplimiento a los talleres o proveedores involucrados.

Con la decisión del tribunal, la empresa aseguradora ofreció pagar una suma única de 15 millones de pesos.