La Justicia civil rechazó una demanda presentada por una empresa dedicada a la venta y distribución de lubricantes y combustibles contra una aseguradora, a la que había reclamado la cobertura de los daños ocasionados por un incendio ocurrido en sus instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Neuquén.

El fallo, dictado por el juez Javier Alarcón, respaldó la postura de la compañía de seguros, que había argumentado que la póliza no se encontraba vigente al momento del siniestro debido a que no se habían podido debitar las primas correspondientes por falta de fondos en la cuenta bancaria de la firma.

Además, el magistrado rechazó el reclamo de la empresa contra la entidad financiera. En su resolución sostuvo que era responsabilidad de la parte demandante conocer las obligaciones asociadas a la cuenta y garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para afrontar los débitos.

Durante el proceso, la aseguradora sostuvo que la falta de pago generó la suspensión automática de la cobertura, sin necesidad de una intimación previa, de acuerdo con las condiciones del contrato y la normativa vigente.

Por su parte, el banco explicó que su función se limitaba a actuar como canal para las operaciones bancarias y que no tenía obligación de priorizar pagos ni de habilitar sobregiros sin autorización. Además, indicó que la cuenta no contaba con fondos disponibles ni con un acuerdo de descubierto vigente.

Para resolver la cuestión, el juez analizó la pericia contable incorporada al expediente, con el objetivo de determinar si existían fondos suficientes para abonar las primas y si la entidad bancaria había actuado de manera incorrecta.

Según las conclusiones del fallo, no había dinero disponible para realizar esos pagos, independientemente de que durante ese período se hubieran abonado otras obligaciones.

De esta manera, la Justicia descartó que el banco hubiera incumplido sus deberes y consideró válida la postura de la aseguradora, que sostuvo que el contrato se encontraba suspendido por falta de pago cuando ocurrió el incendio.