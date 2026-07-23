Asesinaron a balazos a un integrante de la barra de Colón en Santa Fe

Un integrante de la barrabrava del Club Atlético Colón fue asesinado a balazos en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Leandro "El Tucumano" Fuentes, de 29 años, quien recibió un disparo mientras permanecía dentro de su automóvil en el barrio Centenario.

El ataque ocurrió en la zona de Vera Mujica y Bolívar, a pocas cuadras del estadio Brigadier General Estanislao López. Fuentes se encontraba a bordo de un Suzuki Fun cuando fue sorprendido por el agresor, que le disparó en el tórax antes de escapar del lugar.

Una vecina trasladó al joven de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo médico, falleció horas más tarde como consecuencia de la gravedad de la herida.

La investigación quedó a cargo de la Justicia santafesina. De acuerdo con las primeras actuaciones, ya existe un sospechoso identificado, aunque hasta el momento no fue detenido y continúa prófugo. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque y establecer el móvil del crimen.

Fuentes integraba la facción "Los de Siempre", vinculada a la barra brava de Colón. El homicidio volvió a poner el foco sobre los episodios de violencia relacionados con sectores de las hinchadas organizadas en la provincia de Santa Fe.