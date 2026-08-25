El conductor de una camioneta que atropelló a un motociclista deberá indemnizarlo con más de 320 millones de pesos. El damnificado era profesor de educación física y sufrió la amputación de su pierna izquierda tras el accidente.

El siniestro ocurrió en una esquina de Chos Malal. El motociclista circulaba por una de las calles de esa localidad y la camioneta ingresó a la intersección desde su izquierda.

El conductor demandado sostuvo durante el juicio que la responsabilidad había sido del motociclista porque circulaba a excesiva velocidad y pretendía atravesar una arteria que consideraba de mayor jerarquía.

Las pericias que le dieron la razón al damnificado

En la sentencia, sin embargo, el juez Carlos Choco, titular del Juzgado de Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la V Circunscripción Judicial, subrayó que a través de la pericia accidentológica pudo determinarse que la camioneta circulaba a más de 54 km/h y la moto a una velocidad mínima de 19 al momento del impacto.

De acuerdo al experto, para una esquina urbana sin semáforos el límite precautorio es de 30 kilómetros por hora. Asimismo, estableció que la camioneta fue identificada además como vehículo embistente y la motocicleta como embestida, y concluyó que la moto tenía prioridad de paso porque llegaba desde la derecha.

El perito destacó otro elemento: la camioneta tenía un paragolpe delantera que, según el especialista, estuvo directamente relacionada con la gravedad de las lesiones sufridas por el motociclista.

Con esos elementos, el juez descartó que hubiera quedado demostrada la culpa de la víctima y atribuyó responsabilidad al dueño y conductor de la camioneta.

El siniestro cambió su trabajo y su vida cotidiana

Después del choque, el motociclista fue atendido inicialmente en Chos Malal y luego derivado a Neuquén. Presentaba una fractura expuesta de tibia y peroné de extrema gravedad y finalmente fue necesaria la amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

Una pericia médica determinó la incapacidad física genérica y señaló especialmente las consecuencias sobre su profesión. Precisó que el hombre presentaba una incapacidad total para desarrollar las tareas que realizaba habitualmente como profesor de educación física.

La sentencia también valoró una pericia psicológica que vinculó con el accidente una afectación permanente. Un testigo describió al damnificado antes del accidente como una persona muy activa, independiente y vinculada con actividades deportivas.