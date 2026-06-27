Un impacto fatal y una fuga que agrava el caso

La investigación por el atropello ocurrido durante la madrugada del sábado en Bariloche dio un giro dramático. Un hombre que había sido embestido por un vehículo murió horas después en el Hospital Zonal "Ramón Carrillo", como consecuencia de las graves heridas sufridas.

El hecho ocurrió en la intersección de Sarmiento y Vilcapugio. Por causas que todavía se investigan, un vehículo atropelló a un peatón y, en lugar de detenerse para asistirlo, continuó su marcha y desapareció de la escena.

Foto ilustrativa

La víctima nunca pudo ser identificada

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron al hombre inconsciente sobre la calzada. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal.

La directora del centro de salud, Myrna Lamberto, informó inicialmente que el paciente había ingresado con un cuadro de politraumatismo grave, requirió asistencia mecánica respiratoria y permanecía internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Sin embargo, horas más tarde confirmó que falleció como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.

Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada.

El conductor sigue prófugo

Mientras la investigación avanzaba en el hospital, otro operativo se desarrollaba en distintos sectores de la ciudad para intentar localizar al vehículo involucrado.

La Fiscalía y efectivos de la Comisaría Segunda trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad y en la toma de testimonios para reconstruir el recorrido del automóvil y establecer quién lo conducía al momento del hecho.

La Justicia busca respuestas

Con la muerte del peatón, la causa pasó a investigar un hecho con consecuencias fatales.

Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscal jefa Betiana Cendón y del fiscal de turno Marcos Sosa Luckman, quienes coordinan las medidas para identificar al responsable.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el atropello o cuente con información que permita identificar tanto a la víctima como al conductor que, tras el impacto, abandonó el lugar y hasta el momento permanece prófugo.