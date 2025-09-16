Un violento accidente de tránsito ocurrió la noche de este lunes en el ingreso al barrio Valentina Sur, en la capital neuquina, cuando un hombre que cruzaba la calle fue atropellado por un automóvil.

​​​El hecho se registró a las 21:10 en el cruce de las calles Mosconi y Adolfo Drury, una zona de alto tránsito, pero sin antecedentes recientes de siniestros viales.

Según confirmó el comisario Pablo Encina, titular de la Comisaría 12, la víctima fue impactada por un Fiat Cronos rojo que circulaba en dirección oeste . El conductor tenía la luz verde al momento del impacto. A pesar de ello, la colisión se produjo en la acera.

​​​​El hombre que se desplazaba a pie, cuya identidad no fue revelada, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado bajo código rojo por personal del SIEN al hospital Castro Rendón de la capital neuquina. En el lugar trabajaron peritos en Accidentología Vial, bajo la supervisión de la fiscal Lucrecia Sola, de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Fue trasladado a Cipolletti

​​​​​​​​​​​En tanto, informaron que la víctima fue trasladada al hospital de Cipolletti alrededor de las 3 de la mañana. Se desconoce el tipo exacto de lesiones, pero testigos dijeron que había mucha sangre en el lugar.

​​​​​​​​​La policía confirmó que el conductor del vehículo presentó la documentación correcta y dio negativo en el test de alcoholemia. Tránsito Neuquén informó que se permitió el paso del vehículo por el semáforo y que se revisarán las imágenes del domo de seguridad para reconstruir el accidente y determinar responsabilidades.

Si bien la zona no es considerada conflictiva en cuanto a accidentes, los vecinos advierten que la combinación de alto tránsito, peatones, ciclistas y motociclistas representa un riesgo constante. Este es el primer incidente grave en esa intersección en lo que va del año.