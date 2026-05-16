Un auto apareció colgado en un puente de Alta Barda: investigan cómo terminó allí

Una escena inesperada sorprendió este sábado por la mañana a quienes circulaban por el puente del barrio Alta Barda, en Neuquén. Un auto quedó parcialmente suspendido sobre la banquina, al borde de caer, en una posición que despertó incertidumbre entre vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar.

Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre cómo ocurrió el incidente ni en qué circunstancias el vehículo terminó inclinado sobre uno de los laterales del puente. La situación llamó rápidamente la atención debido a la peligrosa ubicación en la que quedó el rodado, apenas sostenido sobre parte de la estructura.

El hecho provocó demoras momentáneas y obligó a intervenir a personal policial de la Comisaría Cuarta, que trabajó junto a equipos de Defensa Civil para asegurar la zona y evitar riesgos mientras se desarrollaban las maniobras de rescate.

Maniobras para retirar el vehículo

Con un trabajo coordinado y movimientos precisos, los equipos lograron descolgar el automóvil y colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Según se informó, el vehículo presentaba daños menores pese a la compleja posición en la que había quedado.

Una vez finalizadas las tareas, la circulación vehicular fue restablecida con normalidad en el sector. Mientras tanto, la particular escena siguió generando comentarios entre vecinos de Alta Barda, todavía sorprendidos por la forma en que el automóvil terminó prácticamente suspendido sobre el puente.