La mañana del sábado arrancó con una escena de alto impacto sobre uno de los tramos más transitados de la Ruta 22. Un roce entre una camioneta y un camión con acoplado terminó con maniobras desesperadas, un vehículo fuera de control y el transporte de carga sobre un canal de desagüe al costado de la calzada.

El choque ocurrió alrededor de las 7.15 en el acceso a María Elvira, en Cipolletti.

Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban en sentido este-oeste, desde Fernández Oro hacia Cipolletti, cuando se produjo una secuencia que terminó por centímetros de convertirse en una tragedia mucho mayor.

Un sobrepaso y una maniobra al mismo tiempo

La Toyota Corolla Cross intentó adelantar al camión Mercedes Benz 1518 con acoplado justo en el momento en que el conductor del transporte de carga realizó un movimiento para esquivar un sector deteriorado de la ruta.

En medio de esa maniobra simultánea se produjo el roce entre ambos vehículos.

La camioneta perdió inmediatamente la estabilidad, hizo un trompo y terminó detenida sobre la banquina, a pocos metros de la cinta asfáltica.

El camión, en tanto, intentó evitar una colisión más violenta y terminó desviándose hacia el canal de desagüe paralelo a la Ruta 22.

El camión terminó fuera de la calzada

Las imágenes posteriores al choque mostraron el acoplado inclinado y parte del camión fuera del camino, en una posición que obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras trabajaban policías y personal de emergencia.

El conductor del transporte sufrió algunos golpes y recibió asistencia médica en el lugar por parte del SIARME.

Los ocupantes de la Toyota, en cambio, aseguraron encontrarse en buen estado y rechazaron ser trasladados para una revisión médica.

Una zona donde un error cambia todo en segundos

Personal de Tránsito de Río Negro llegó minutos después tras un alerta al 911 y comenzó con las primeras pericias para reconstruir la mecánica del choque.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores dieron resultado negativo.

El episodio volvió a dejar expuesta la peligrosidad de algunos sectores de la Ruta 22, especialmente en horarios de poca visibilidad y en tramos donde una maniobra mal calculada o un movimiento inesperado pueden transformar segundos normales de manejo en una escena de caos sobre la ruta.