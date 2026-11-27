La investigación por el hallazgo de restos humanos en la zona de La Fragua, en Pilcaniyeu, que se conoció esta semana tras la desaparición de un poblador rural de 83 años, dio un paso clave este jueves. La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense descartó signos de criminalidad y fortaleció la hipótesis de un fallecimiento accidental.

Se trata de la segunda novedad relevante del caso luego de que el martes personal policial encontrara un cuerpo a unos 500 metros de un establecimiento rural, durante el operativo de búsqueda desplegado tras la denuncia realizada por familiares del hombre desaparecido.

Qué determinaron las primeras pericias

Según informó la Fiscalía, el examen forense no detectó elementos compatibles con una muerte violenta ni indicios de intervención de terceros. A partir de los resultados obtenidos hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que el fallecimiento se habría producido como consecuencia de un accidente. No obstante, la causa continúa abierta mientras se completan las medidas de identificación dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Aunque la investigación está centrada en la desaparición del hombre de 83 años denunciada por su familia, la identidad del cuerpo encontrado todavía no fue confirmada de manera definitiva. Durante la autopsia se extrajeron muestras de ADN que serán analizadas por el Laboratorio Regional de Genética Forense.

Los especialistas deberán comparar ese material genético con muestras aportadas por familiares para establecer la identificación fehaciente. Hasta que ese procedimiento concluya, la entrega del cuerpo permanecerá suspendida.

Apenas se conoció el hallazgo, el fiscal de turno Gerardo Miranda ordenó una serie de medidas para preservar la escena y avanzar con la investigación. Entre ellas dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar, junto con efectivos de la Policía de Río Negro que realizaron relevamientos y tareas de reconstrucción de las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La Fiscalía mantiene contacto permanente con la familia para informar el avance de las actuaciones y de los estudios pendientes.