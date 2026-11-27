Un automóvil Chevrolet Corsa Classic fue secuestrado de manera preventiva por la Policía de Río Negro luego de ser hallado abandonado a pocos metros de la rotonda que conecta las rutas nacionales 22 y 151, en uno de los principales accesos a Cipolletti.

El procedimiento se inició durante la tarde del jueves, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial alertó sobre la presencia del vehículo estacionado sobre un sector verde de la zona conocida como El Fortín, sin ocupantes y en aparentes condiciones de abandono. Tras arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 4° realizaron una inspección visual del rodado y constataron la ausencia de distintos elementos. Según se informó, el automóvil no tenía las alfombras, la batería ni la rueda de auxilio, circunstancias que llevaron a profundizar las averiguaciones para determinar qué había ocurrido.

La Policía no logró ubicar al dueño

Como parte del procedimiento, los uniformados consultaron los datos registrales en el sistema SIFCOP y verificaron que el vehículo figura a nombre de un hombre con domicilio en la provincia de Neuquén. Posteriormente se realizaron contactos con la Policía neuquina y se efectuaron averiguaciones en los barrios Oficiales y Suboficiales, aunque los intentos para localizar al titular no tuvieron resultados positivos.

Ante la imposibilidad de ubicar al propietario y con el objetivo de preservar el automóvil, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo y su traslado a la Comisaría 4° de Cipolletti. El vehículo permanecerá bajo resguardo policial mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias que derivaron en su abandono y a contactar a su dueño.