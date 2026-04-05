Un grave hecho de violencia con un arma ocurrido en la ciudad de Neuquén terminó con un hombre herido de bala y dos personas detenidas, en el marco de una causa por presunto abuso de arma de fuego con lesiones.

El episodio se registró alrededor de las 14:20 del sábado, cuando un hombre de 35 años ingresó con una herida de arma de fuego al Hospital Bouquet Roldán.

La persona fue trasladada de urgencia en una camioneta particular acompañado por su pareja. Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado en código rojo al Hospital Castro Rendón y posteriormente a la Clínica privada, donde permanece internado en terapia intensiva tras ser intervenido quirúrgicamente.

El relato del ataque

Según la reconstrucción inicial, el ataque fue en la intersección de las calles Catriel y República de Italia. De acuerdo al testimonio de la pareja de la víctima, mientras descendían de su vehículo en las inmediaciones de un comercio, fueron interceptados por un automóvil Renault Megane azul. Del rodado bajaron un hombre y una mujer, quienes comenzaron a increparlos.

Según esta versión, la mujer extrajo un arma de fuego desde su cartera y efectuó al menos seis disparos, uno de los cuales impactó en el abdomen de la víctima. Mientras que el conductor del vehículo habría instigado el ataque.

La detención de los presuntos autores

Tras tareas investigativas, finalmente personal policial de Comisaría Tercera, logró demorar a las dos personas. Uno de ellos fue localizado en un domicilio de calle Cerro Bandera, mientras que la otra fue interceptada en la vía pública gracias a datos aportados por el sistema de monitoreo. Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

En el lugar del hecho peritos de Criminalística secuestraron cuatro vainas servidas. La Fiscalía de Actuación Genérica intervino en la causa y dispuso una serie de medidas, entre ellas el secuestro de los vehículos involucrados para su peritaje, en busca de rastros, armas y otros elementos clave para esclarecer el hecho.