Dos importantes operativos se realizaron este martes en la zona de la meseta neuquina. Personal de la Comisaría 16º de barrio San Lorenzo realizó una serie de allanamientos en el marco de una causa por tentativa de robo calificado.

Minutos después de las 7 de la mañana, personal de los grupos especiales UESPO, con cobertura de seguridad del DSM irrumpió en dos domicilios de Parque Industrial. Allí detuvieron a dos personas que estarían involucradas con el ilícito que se investiga, además de varios elementos de interés.

Encontraron varias armas de fuego durante las requisas

En uno de las viviendas encontraron un revólver calibre 22 completamente cargado, además de municiones del mismo calibre y una motocicleta desarmada. Un hombre de 37 años estaba en el lugar junto a un menor y fue demorado por tenencia ilegal de arma de fuego. En ese sitio también detuvieron a un joven de 18 años presuntamente vinculado a la causa.

Cuatro personas fueron identificadas en el segundo procedimiento, donde también secuestraron prendas de vestir y un casco presuntamente utilizados en el intento de robo. También hallaron un arma de fuego, en este caso una pistola Bersa Thunder calibre 380 con cargadores y municiones. Un joven de 20 años fue trasladado a la Comisaría 16º y quedó en manos de la Justicia.