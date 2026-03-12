Un joven de 20 años quedó a disposición de la justicia luego de los disparos que se registraron mientras los bomberos voluntarios de la ciudad de Centenario intentaban apagar un incendio en la madrugada del miércoles en una vivienda que funcionaba como aguantadero y kiosco narco, ubicado en la calle Cuba, entre Artigas y Facundo Quiroga. Horas antes, en la misma cuadra, el martes cerca de la medianoche, hubo una peligrosa balacera mientras muchos vecinos circulaban por la zona.

Los disparos de la madrugada comenzaron pasadas las 4 del miércoles y obligaron a que los bomberos voluntarios se resguardaran para no exponerse al peligroso episodio. La policía tuvo que intervenir y atraparon a un joven que llevaba una balanza digital —posiblemente utilizada para fraccionar drogas— y 77 mil pesos en efectivo.

Patricio Álvarez, jefe de los bomberos de Centenario, contó a Centenario Digital que el mismo domicilio había sido escenario de otro incendio hace tres años, que dejó a una joven con quemaduras. “Nuestra prioridad es la seguridad de los brigadistas; por eso aguardamos a que las condiciones fueran seguras antes de actuar”, explicó.

El incendio afectó completamente el interior de la construcción de placas de cemento, que además contaba con una conexión de electricidad clandestina. No se reportaron daños en las viviendas cercanas. Las autoridades evaluarán la posibilidad de demoler el inmueble con maquinaria municipal.