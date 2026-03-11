En la madrugada de este miércoles se incendió un aguantadero de Centenario. La vivienda, se sospecha, que funcionaba como un punto de venta de drogas. En el momento del incidente no había personas en el edificio. Según la investigación, las llamas podrían haberse generado por una bomba molotov arrojada desde el exterior.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:35 en una vivienda de calle Cuba, entre Artigas y Facundo Quiroga. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios constataron que el fuego se encontraba generalizado y que el inmueble estaba prácticamente vacío, con solo algunos elementos como una garrafa, una cocina y una cama.

El acceso al interior fue dificultoso debido a la presencia de una puerta de hierro ciega y otra puerta que impedían el ingreso. Los bomberos debieron emplear herramientas hidráulicas y manuales para derribarlas y controlar el fuego. Afortunadamente, las llamas no se extendieron a las viviendas vecinas.

Durante el operativo se escucharon detonaciones que las autoridades relacionaron con disparos de armas de fuego, según informó Centenario Noticias. Esto obligó a que los bomberos se replegaran mientras la policía, con apoyo de escopetas y cartuchos antitumulto, aseguraba la zona. Una vez controlada la situación, se realizaron maniobras de ventilación forzada para evacuar humo y gases.

La vivienda, de tres ambientes y construida con placas de cemento, habría sido utilizada como aguantadero y kiosco narco. Intervinieron Bomberos Voluntarios de Centenario y efectivos de las comisarías 52 y 5, quienes continúan con la investigación para determinar el origen exacto del incendio y si hubo intención criminal detrás del hecho.

Los disparos mientras apagaban el incendio

Mientras el personal bomberil trabajaba en la extinción del incendio, comenzaron a escuchar disparos en el barrio Vista Hermosa y la policía tuvo que intervenir para resguardar a los trabajadores voluntarios. Según informó Centenario Digital, se registraron más de 40 disparos en la zona. Se estima que el violento episodio está relacionado con un enfrentamiento entre bandas narcos.