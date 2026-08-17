Ezequiel Castaño, quien tenía 19 años y era coordinador “en formación” durante un viaje de egresados en Bariloche, fue sobreseído por la Justicia al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de Tomás Octavio, el adolescente de 17 años que falleció en octubre de 2022 tras sufrir una falla multiorgánica.

Sin embargo, la causa continúa y mantiene bajo investigación a otros integrantes de la empresa estudiantil, mientras una médica ya fue condenada por homicidio culposo.

La decisión judicial pone nuevamente el foco sobre un caso que comenzó durante un viaje de egresados. Tomás Octavio tenía 17 años y se encontraba disfrutando de su viaje cuando comenzó a presentar fiebre alta y fuertes dolores corporales. El cuadro se agravó y, después de regresar a su ciudad, San Justo, en la provincia de Buenos Aires, murió producto de una falla multiorgánica.

Ahora, casi cuatro años después de aquella muerte, la Justicia volvió a mover las piezas de una investigación que todavía está lejos de terminar.

En ese contexto, el sobreseimiento alcanzó a Ezequiel Castaño, quien tenía apenas 19 años cuando ocurrió el episodio. De acuerdo con la resolución, el joven realizaba su primer viaje como coordinador “en formación” para la empresa Traveldance y no tenía responsabilidades de dirección ni de supervisión sobre el contingente.

Por ese motivo, los investigadores y la Justicia entendieron que no existían elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad penal por lo ocurrido. Su posición dentro de la estructura de la empresa fue determinante para llegar a esa conclusión.

La causa continúa detrás de otros coordinadores que tenían diferentes funciones dentro del contingente. Entre ellos aparece Diego Cañete, señalado como quien tenía a su cargo las directivas destinadas a los estudiantes durante aquel viaje.

Según surge de la investigación, compañeros del adolescente pidieron que fuera trasladado a un centro de salud de Bariloche. Sin embargo, ese traslado no se concretó. Tomás terminó siendo atendido por una médica que se encontraba en el hotel donde se alojaban los estudiantes.

Para los investigadores, esa situación formó parte de una “cadena de omisiones que incidió en la evolución del cuadro”. Es decir, la pesquisa busca determinar si distintas decisiones tomadas durante esas horas terminaron agravando una situación que podía haber tenido otro desenlace.

El caso ya tiene una condena





En mayo de este año, la médica Ana Carlín reconoció su responsabilidad penal en la muerte del adolescente y fue condenada en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas.

La Justicia consideró que incurrió en un homicidio culposo. El planteo central fue contundente: el fallecimiento de Tomás había sido “evitable” y una atención médica realizada de manera oportuna habría incrementado sus posibilidades de sobrevivir.

La investigación intenta establecer ahora qué responsabilidad pudieron tener quienes ocupaban posiciones con mayores facultades dentro del contingente y si existieron omisiones de cuidado penalmente relevantes.





