Buscan a una joven de 19 años que desapareció tras denunciar a su novio por violencia de género

Una joven de 19 años es intensamente buscada en Corrientes desde el pasado 25 de junio, cuando salió de su casa y no volvió a comunicarse con su familia. La investigación incorporó en las últimas horas imágenes de cámaras de seguridad que la muestran sobre el puente General Manuel Belgrano y reforzó una de las hipótesis que analiza la Justicia: que haya caído al río Paraná.

La joven fue identificada como Melanie Aldaz, quien fue vista por última vez alrededor de las 20 en la ciudad de Monte Caseros, donde reside junto a sus padres.

Desde la denuncia por su desaparición, la Policía de Corrientes activó el protocolo de búsqueda y la Prefectura Naval Argentina inició un operativo de rastrillaje en el río Paraná, con apoyo de efectivos de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco.

Al momento de desaparecer, Melanie vestía un jean azul oscuro, un suéter y una campera celestes, además de zapatillas Vans del mismo color, datos que fueron difundidos para facilitar su identificación.

Uno de los elementos que sumó preocupación a la investigación es que, según confirmó un familiar, la joven había denunciado a su novio por violencia de género un día antes de desaparecer. Ese dato forma parte de las actuaciones que lleva adelante la Justicia.

Las cámaras ubicaron a la joven sobre el puente

El avance más importante de la investigación surgió tras el análisis de cámaras de seguridad y la información aportada por integrantes del grupo Ángeles del Puente.

Las imágenes muestran a Melanie cerca de las 20.50 sobre el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. Los registros ya fueron incorporados a la causa que instruye la Fiscalía N°2.

A partir de ese material, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que la joven se haya arrojado al río Paraná, aunque hasta el momento esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

Su padre relató que el mismo día de la desaparición recibió un mensaje de su hija que, con el paso de las horas, le llamó la atención.

"Me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba", contó en diálogo con Crónica. "Pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban", recordó.

El hombre aseguró además que Melanie acostumbraba avisar siempre dónde estaba y señaló que todavía no pudo acceder a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Mientras tanto, la búsqueda continúa tanto en el río como en distintos sectores de la zona, bajo la coordinación de la Justicia. Hasta este lunes no hubo información oficial sobre el paradero de la joven.