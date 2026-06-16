La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cintia Alexis Campos, de 35 años, domiciliada en Avenida Roca al 4000 de Roca. La mujer fue vista por última vez el 9 de junio de 2026 alrededor de las 13:30 horas, y desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

Según los datos aportados por la familia, Campos es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros y con rulos. Al momento de ausentarse vestía calza negra, campera inflada color gris y zapatillas blancas.

La Fiscalía de turno coordina las actuaciones junto a la Policía, mientras que el Gabinete de Criminalística trabaja en la recolección de información y testimonios. Se destacó que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero de la mujer. Se recordó que la participación ciudadana suele ser determinante en la resolución de casos de personas desaparecidas.

Desde la policía confirmaron que la investigación está centralizada en el barrio Fiske Menuco a partir de una serie de datos que fueron aportados. Asimismo, indicó que los datos pueden comunicarse de inmediato al RN Emergencias 911, a la Fiscalía de turno al 0298 4231271 o a la unidad policial más cercana. Se garantizó que toda información aportada será tratada con absoluta reserva y que el objetivo central es dar respuestas rápidas a la familia y a la comunidad.